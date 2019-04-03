شكرا لقرائتكم الملك سلمان يصل إلى البحرين في زيارة رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد ظهر الأربعاء، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية استجابة لدعوة من ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفور وصول الملك سلمان إلى الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادماً من المنطقة الشرقية، كان في استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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وكان في استقبال خادم الحرمين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالبحرين، والشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب وللأعمال الخيرية، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي البحريني, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ .

ثم عُزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني.

وعقب ذلك، توجه الملك سلمان والملك حمد بن عيسى في موكب رسمي إلى قصر الروضة في البحرين.