شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة فى "تكميلية النواب" بأشمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل، اليوم الأربعاء، المصريين فى الخارج الإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، حيث يتنافس فيها كل من، المرشح أحمد الخشن وحاتم مجلع.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها لـ ”الخليج 365”، إن العملية الانتخابية للمصريين بالخارج تسير بانتظام وهدوء دون وجود اى معوقات، منوها أنه سيتم غلق باب التصويت فى التاسعة مساء اليوم بحسب توقيت كل دولة، لتبدأ بعدها عمليات الفرز وحصر الأصوات، ثم إرسالها تباعا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال وزارة الخارجية.

وأكد المستشار الشريف، أن الهيئة انتهت من كافة استعداداتها لانتخابات الداخل لدائرة أشمون، والتى من المقرر إجراؤها يومى الأحد والاثنين 7 و8 أبريل الجارى.

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وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الجولة الأولى، 93 ألفا و675 ناخبا بنسبة 19,15%، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 91 ألفا و47 صوتا بنسبة 97,20%، وعدد لأصوات الباطلة 2628 صوتا بنسبة 2,8 %.

وتجرى جولة الإعادة بين كلا من، المرشح أحمد الخشن والذى حصل فى الجولة الأولى على 26 ألفا و795صوتا، والمرشح حاتم مجلع وحصل على على 11 ألفا و93 صوتا.

ووفقا للجدول الزمنى الذى كانت وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه سيتم إعلان نتيجة جولة الإعادة بالدائرة فى موعد أقصاه 14 أبريل.

يذكر أن المادة 25 من قانون مجلس النواب، تنص على إنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.