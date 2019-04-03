شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة لـ"حقوق الإنسان" بالبرلمان لتفقد أقسام محافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توجه منذ قليل، وفد لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلي محافظة القليوبية لتفقد عدد من أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة.

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ويضم الوفد البرلماني كل من، النواب، على عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الانسان، شريف الوردانى أمين سر اللجنة، مجدى سيف، ومحمد الغول، وسولاف درويش، ومحمد ماهر، ونبيل بولس، وذلك بالإضافة الى نواب محافظة القليوبية.

وتأتى تلك الزيارة، في اطار سلسة الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، للوقوف على أوضاع أقسام الشرطة والسجون، وتفقد حالة حقوق الانسان بها، من خلال الاستماع الى المحتجزين والمسجونين.