بعد استقالة بوتفليقة.. تعرف على نهايات رؤساء الجزائر بين الاغتيال والانقلاب

كتب- محمد رزق
شهدت الاحتجاجات الجزائرية انفراجة كبيرة -قد تكون خطوة في تحسين الأوضاع- بعد إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة -مساء أمس الثلاثاء- استقالته من منصبه، بعدما كان من المفترض أن تنتهي ولايته في 28 أبريل المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن بوتفليقة أخطر رسميًا رئيس المجلس الدستوري بقراره بإنهاء عهدته كرئيسًا للجمهورية.
يذكر أن بوتفليقة -الذي استقال من منصبه- ظل رئيسا لجمهورية الجزائر منذ عام 1999، ويُعد أطول رؤساء الجزائر استقرارا في الحكم، ولم يكن الأول الذي تنتهي ولايته بطريقة غير طبيعية، فمنهم من توفي...
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