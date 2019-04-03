الفاتيكان: قادة جنوب السودان سيزوران الفاتيكان الاسبوع المقبل

أعلن مدير الاعلام في ​الفاتيكان​ اليساندور جيسوتي أن "قادة ​جنوب السودان​" سيزوران الفاتيكان الاسبوع المقبل"، مؤكدا أنه "من المرتقب تنظيم خلوة روحية لقادة جنوب السودان في الفاتيكان".

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