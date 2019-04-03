باسيل التقى نظيره الفنزويلي وتناول البحث اوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا

التقى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ قبل ظهر اليوم، وزير خارجية ​الجمهورية​ البوليفارية الفنزويلية خورخي ارياسا على رأس وفد ضم القائم بالاعمال في سفارة ​فنزويلا​ في ​لبنان​ عميرة زابيب والسفير المعين في لبنان الذي لم يقدم اوراق اعتماده بعد، انما يشارك في اللقاء كعضو في الوفد جيزوس غريغوريو غونزاليس ، وسكرتير وزير الخارجية خورخي انريكي الفاريس، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين واوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا .

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