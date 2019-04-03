"تاتش" فازت بجائزة منتج العام بنسختها لعام 2019 عن فئة الاتصالات

فازت شركة "تاتش" للإتصالات الخلوية والبيانات المتنقلة بإدارة ​مجموعة زين​، بجائزة منتج العام، بنسختها لعام 2019 عن فئة ​الاتصالات​، وذلك عن كل من تطبيق تاتش Mobile App وباقة ​الطلاب​ Student plan وباقات الأعمال Business Bundles، حيث تجاوزت بنجاح لافت منافسيها في الفئة عينها.

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