اجتماع مشترك بين مكتبي الشؤون البلدية والاختيارية في حزب الله وأمل

عقد مكتبا الشؤون البلدية والاختيارية في "​حزب الله​" وحركة "أمل" في إطار اللقاءات الدورية اجتماعا لهما في مكتب العمل البلدي لحزب الله برئاسة سلطان أسعد عن "حزب الله" و​بسام طليس​ عن "​حركة أمل​". وبعد مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة تم التأكيد على: تفعيل الشراكة والتكامل بين المكتبين بما ينعكس إيجابا على عمل البلديات ودورها المحوري في التنمية.

وناشد المجتمعون في بيان ​الحكومة​ الاسراع في معالجة ملف النفايات لما يشكله هذ الملف من ضرورة ماسة للمواطنين. واكدوا الالتزام بالمداورة في البلديات وفقا لما هو متفق عليه، ومتابعة التنسيق والتعاون في ملف روابط المختارين لإنجازه وفق المواعيد المقررة. كما تم التأكيد على التعاون المشترك عبر الهيئات المختصة للاسراع في تحويل أموال البلديات.

واشاد البيان "بعمل المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ و​مؤسسة مياه الجنوب​ لدورهما الريادي والمشهود في منع التعديات على نهر الليطاني".