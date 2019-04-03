اللجان النيابية المشتركة اقرت قانون المحميات

أقرّت ​اللجان النيابية المشتركة​ قانون المحميات، وهو اطار عام وطني للمحميات المزمع انشاؤها في ​لبنان​ بعد تنسيق مع ​وزارة المالية​ لجهة الغاء الاعفاءات التي كانت معطاة، وتنظيم بطاقات الدخول، وقد اقر مشروع القانون واحيل للهيئة العامة.

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