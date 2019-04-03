أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه بتاريخ 2/4/2019، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت فصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي بالتنسيق مع بلدية عرمون من توقيف المدعو: م. ع. (مواليد عام 1983، سوري) لإقدامه على سرقة دراجة آلية.
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالعديد من عمليات السرقة التي طالت دراجات آلية في أماكن مختلفة في محلة عرمون، وقد تبين انه يوجد بحقه عدة مذكرات توقيف بجرائم سرقة، ترويج وتعاطي المخدرات.
اجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: فصيلة عرمون توقف سارق دراجات آلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.