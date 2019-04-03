قوى الأمن: فصيلة عرمون توقف سارق دراجات آلية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ انه بتاريخ 2/4/2019، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت فصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي بالتنسيق مع بلدية عرمون من توقيف المدعو: م. ع. (مواليد عام 1983، سوري) لإقدامه على سرقة دراجة آلية.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالعديد من عمليات السرقة التي طالت دراجات آلية في أماكن مختلفة في محلة عرمون، وقد تبين انه يوجد بحقه عدة مذكرات توقيف بجرائم سرقة، ترويج وتعاطي ​المخدرات​.

اجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة ​القضاء​ المختص.