فنيانوس تفقد طريق ضهر البيدر: 106 إنهيارات حصلت هذا العام

أكد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، بعد تفقده طريق ضهر البيدر أن "الشركة المتعهدة بدأت بأعمال الترميم، ونحن نعمل مع الهيئة العليا للإغاثة لإيجاد الحلول، خصوصا أن طريق ضهر البيدر وترشيش زحلة من الطرقات الأساسية وسأعمل جاهدا لحل الموضوع"، مشيرا الى أن "مشروع تأهيل الطرقات كان موضوع أصلا لكافة المناطق اللبنانية ضمن برنامج عمل الوزارة لهذا العام، ولكن الإنهيارات التي حدثت جعلتنا نرى نقاط الضعف على الطرقات ونعمل على معالجتها".
ولفت الى أن "هذه المعالجة بحاجة الى وقت، ولكن نأمور ان نرى الأمور الملموسة على الأرض قبل فصل الصيف"، كاشفا أن "106 إنهيارات حصلت هذا العالم بسبب الأمطار، ونحن نضعهم حسب الأولوية وأماكن ربط المحافظات والأقضية"، مضيفا: "نحن لم ندفع بعد للشركات المتعهدة لأن الإعتمادات غير متوفرة، ولكن نأمل منها مساعدتنا".
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