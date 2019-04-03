الحكومة الألمانية تمدد ثلاث مهام للجيش الألماني في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على تمديد ثلاث مهام للجيش الألماني في أفريقيا لمدة عام آخر.

واتفق المجلس برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل على الإبقاء على الحد الأقصى لعدد الجنود الألمان المشاركين في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب قوات الأمن في مالي ومهمة "مينوسما" الأممية لدعم اتفاقية السلام في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

وفي المقابل، قرر مجلس الوزراء خفض عدد الجنود الألمان المشاركين في مهمة "أتلانتا" لمكافحة القرصنة من 600 إلى 400 جندي.

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وتسعى مهمة "مينوسما" الأممية إلى دعم عملية السلام في مالي بعدما سيطر إسلاميون وجماعات متمردة أخرى على شمالي البلاد مؤقتا عام 2012. ويشارك حاليا نحو 900 جندي ألماني في المهمة في مالي والنيجر. وسيظل الحد الأقصى لعدد الجنود المسموح بمشاركتهم في المهمة 1100 جندي.

وتقود القوات الألمانية منذ نوفمبر الماضي مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب قوات الأمن المالية، حتى تكون قادرة على حفظ الاستقرار في البلاد بنفسها. ويشارك في هذه المهمة حاليا نحو 180 جنديا ألمانيا. ويبلغ الحد الأقصى المسموح به للمشاركة في المهمة 350 جنديا.

وتهدف مهمة "أتلانتا" إلى حماية الرحلات البحرية الدولية من هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال. وتُركز المهمة على حماية السفن التابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال. ويشارك في المهمة حاليا نحو 80 جنديا ألمانيا.

ويتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) على قرارات الحكومة في هذا الشأن حتى تصبح نافذة. وتعتبر الموافقة مضمونة بأصوات نواب الائتلاف الحاكم.