نبيل فهمي: التكنولوجيا الرقمية مهمة شرط الالتزام بالإطار الأخلاقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، عميد كلية الدراسات الدولية بالجامعة الأمريكية، إن الاحتفال بمرور ١٠٠ عام على تأسيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوافق الاحتفال بمئوية ثورة ١٩١٩.

وأضاف فهمي خلال مؤتمر القاهرة الثاني للإعلام بالجامعة الأمريكية، الأربعاء: "أود أن أتحدث عن الصحافة والسرد القصصي والتكنولوجيا الرقمية التي تربط بين كل ذلك، وفي التسعينات كنا نستخدم الآلات الكاتبة في العمل الصحفي، لكن الآن أصبحت التكنولوجيا شيئًا مهمًا، والفارق أنها تساعدنا على كيفية سرد الحكاية".

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وأضاف: "الرسائل الرقمية رسائل قصيرة، والمسألة لنا تتمثل في: ما هي الجسور التى تتجمع بها كل هذه الأدوات لسرد الحكاية، فأحيانا نعتقد أن المتلقي له نفس مستوى معلوماتنا عن الموضوع، ولكن على الصحفي أن يضع سياق يجمع فيه الأطراف كلها وإلا تصبح القصة لا معنى لها".

وتابع فهمي: "العالم كله مشترك في الجسور، والتكنولوجيا الرقمية مهمة بالنسبة إلينا لكن يجب الأخذ في الاعتبار الإطار الأخلاقي لهذه الصحافة الرقمية، حتى نناقش من يقوم بإلقاء هذه القصص".

وواصل: "حينما كنت صغيرا عشت في أمريكا، ووقتها كان الناس يرتبطون بالمحتوى الصحفي ويصدقونه، لكن اليوم الأمر اختلف فنحن نستمع إلى أخبار كثيرة عن طريق الجوال المحمول، وهذا ما أثر كثيرا على التكنولوجيا الرقمية ودور الصحافة في السرد".