قرار وزاري لتنظيم أعمال النقل البري للشاحنات والبرادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 78، والصادر بتاريخ 3 أبريل 2019، قرار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، رقم 118 لسنة 2019، بشأن تنظيم أعمال النقل البري للشاحنات والبرادات المصرية في حالة خروجها إلى دولة أخرى وتحصيل تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية. وجاء نص القرار:

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