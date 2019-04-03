المنيا تُضئ واجهات المباني باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي للتوحد

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:
شاركت محافظة المنيا في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتوحد 2019، والتي نظمتها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، ويأتي في الثاني من أبريل كل عام بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وكلّف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحمد جبريل السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع رؤساء المدن لانارة عدد من المباني والمعالم الخاصة بكل مركز باللون الأزرق.
وأضاءت المحافظة، عددا من مباني المحافظة بمراكزها التسعة مساء أمس الثلاثاء، باللون الأزرق ، تضامنا مع مصابي التوحد ودعوة لأهمية التوعية المجتمعية بحقوق ذوي التوحد ومساعدة المصابين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وكأفراد قادرين على الإنتاج داخل المجتمع.
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