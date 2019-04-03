رسميا في رئاسيات أوكرانيا.. الممثل الكوميدي زيلينسكي يحافظ على الصدارة

أكدت لجنة الانتخابات الأوكرانية المركزية، اليوم الأربعاء، أنه بعد فرز حوالي 100 في المائة من الأصوات، فإن الممثل، والمنتج “فولوديمير زيلينسكي” يتقدم كل المرشحين بحصوله على 23ر30 في المائة.

ويحتل رئيس أوكرانيا الحالي “بيوتر بوروشينكو” المرتبة الثانية بـ 95ر15 في المائة، و”يوليا تيموشينكو”، رئيسة الوزراء السابقة زعيمة حزب “باتكيفشينا” (“الوطن”)، المرتبة الثالثة بنسبة 39ر13 في المائة

.فيما يوجد زعيم “منصة المعارضة من أجل الحياة” “يوري بويكو”، المقرب من روسيا، في المرتبة الرابعة بنسبة 67ر11 في المائة.

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وكانت اللجنة المركزية للانتخابات قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن المرشحين “فولوديمير زيلينسكي،” و”بيترو بوروشينكو” سيلتقيان في الجولة الثانية من الانتخابات، التي ستجري، يوم 21 من أبريل الجاري.

وحسب القوانين الأوكرانية، فإنه في حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات تجرى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، التي جرت، الأحد الماضي، 39 مرشحا على منصب رئيس الدولة، بعد انسحاب خمسة آخرين.