بنفليس: من الصعب تطبيق الدستور بشأن من يخلف بوتفليقة لأن رئيس مجلس الأمة مقرب منه

اعتبر رئيس الحكومة الجزائري السابق، علي بنفليس أنه من الصعب تطبيق الدسور بشأن من يخلف بوتفليقة في سدة الحكم عقب استقالته.

وبرر بنفليس موقفه بكون أن رئيس مجلس الأمة، الذي ينص الدستور على توليه السلطة بغياب الرئيس، هو شخص مقرب من بوتفليقة.

وجاء ذلك في تصريح، أمس الثلاثاء، لقناة الجزيرة، أكد خلاله أن “الرئيس بوتفليقة كان مغيبا وأن عائلته استخدمت ختم الرئاسة لانتحال شخصيته”.

وقال بنفليس، الذي عمل مع بوتفليقة في بداية عهده (2000- 2003)، إن مقربين من الرئيس استولوا على أموال وصنعوا ‘إعلاما فاسدا”، حسب وصفه.

وكان بنفليس قد اعتبر، في بث مباشر عقب استقالة بوتفليقة، مساء أمس، أن الرئيس عطل الجزائر طيلة 20 سنة، وعطل الجزائر أيضا في آخر أيام، وقال “هنيئا للجزائر بهذا الإنجاز العظيم وللجيش الذي كان مرافقا للمسيرات المليونية”.

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كما أكد بن فليس أن “بيان الجيش أمس كان عظيما لقد تحدث عن العصابة وعن القوى غير الدستورية.. لقد كان عظيما بدفاعه عن الوحدة الوطنية”، والجدار الثاني الذي حافظ عليه الجيش الوطني هو “إبقاء وحماية الخرجات والمظاهرات السلمية”.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، قد أكدت رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أبلغ رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

ونشر التلفزيون الوطني شريطا إخباريا على شاشته جاء فيه أن بوتفليقة “أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية”، وذلك “ابتداء من اليوم”.

وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فإن استقالة بوتفليقة تعني تفعيل المادة 102، ما يعني شغور مقعد الرئيس وتسلم رئيس مجلس النواب، عبد القادر بن صالح، مقعد الرئاسة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما.