الفنان اللبناني المقيم في المغرب غازي أمير يدخل القفص الذهبي

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أعلن الفنان اللبناني غازي الأمير، أمس الثلاثاء، خبر دخوله القفص الذهبي، دون أن يكشف هوية زوجته.
غازي الأمير، تقاسم خبر زواجه مع جمهوره على حسابه الرسمي في الأنستغرام، حيث نشر صورة ليده، ويد زوجته، وهما يضعان خواتم الزواج، أرفقها بتعليق جاء فيه: “الحب. عقبالكم حبايبي الغاليين إن شاء لله بفرح فيكم وبغنيلكم بأعراسكم الله يعطيكم أحلى أيام سمعونا شي زغروطة “.
يذكر أن غازي الأمير اختار الاستقرار في المغرب، حيث يحظى بشعبية كبيرة داخل، وخارج أرض الوطن.
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