الرجاء يختار موفده لقطر لمتابعة الحالة الصحية للحافيظي بعد الجراحة

حددت إدارة نادي الرجاء الرياضي رسمياً موفدها إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة الحالة الصحية للاعب عبد الإله الحافيظي، الذي سيخضع لعملية جراحية، عقب تعرضه لإصابة في مباراة “السوبر” الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي.

الحافيظي ليس باللاعب الوحيد الذي ظل بقطر لتلقي العلاجات الضرورية، بل يتعلق الأمر أيضاً بالدولي الليبي، سند الورفلي، الذي سيخضع لفترة ترويض بإحدى المصحات القطرية.

وحسب الفحوصات الطبية الدقيقة التي أخضع لها الحافيظي الرجاء الرياضي في قطر، فإن اللاعب بحاجة إلى إجراء عملية جراحية، بعد تعرضه لتمزق عضلي سيفرض عليه غياب لأزيد من ثلاثة أشهر، إضافة إلى شهر راحة، بعيداً عن الملاعب الكروية، أما الورفلي فسيكون جاهزاً بعد أسبوعين تقريباً للحاق بالتداريب الجماعية لـ “النسور الخضر”.

وكانت إدارة الرجاء الرياضي قد رخصت للحافيظي بالبقاء في الدوحة، من أجل عرض حالته على طبيب أجنبي تابع لأكاديمية أسباير العالمية، قبل أن يتأكد، أول أمس الأحد، أن اللاعب عليه البقاء للخضوع لتدخل جراحي، ما ينهي أيضاَ أماله في المشاركة بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

ومن المرتقب، أن يحل أيضاً مسؤولون من المكتب المسير للرجاء الرياضي بقطر بعد إجراء العملية الجراحية للاعب، لمواكبة آخر التطورات بخصوص حالته الصحية، ودعم اللاعب الذي حرمته الإصابة هذا الموسم في مناسبات عدة من الظهور مع المجموعة.

يٌشار، إلى أن توالي إصابات لاعبي القلعة الخضراء، قد جر على الطاقم الطبي للرجاء الرياضي انتقادات عديدة، ووضع طبيب الفريق في قفص الاتهام، بسب تعارض فترات الراحة التي يحددها للاعبين مع خطورة الإصابة التي يعانون منها، ما يجر عليهم عودة سريعة للملاعب وتكرار سيناريو الإصابات