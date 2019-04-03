فريق الـOCS النسوي.. معاناة لا تنتهي ولاعبات دونَ أجور.. رئيسة الفريق: نطالب الناس بتوفير “النقل والأحذية”

غداة واحدة من مباريات فريق آولمبيك آسفي لكرة القدم النسوية بمدينة تارودانت، وفي ساعات متأخرة من الليل، لم يكن الفريق الذي تنقل إلى هناك بمشقات الأنفس، يتوفر حتى على قفازات لحارسات المرمى،وعدد من الأحذية، رئيسة الفريق التي تُرافقه، ظلت تبحث عن من “يُقرضهم” بعضًا من الأدوات اللوجيستيكية “كقفزات المرمى” وقالت لـ”اليوم24″ إنني اتصل بمشرفين عن فرق أخرى لطلب منهم المساعدة” متسائلة “هل يُعقل أن يحدث هذا في فريق يُمارس بالدرجة الأولى من الدوري المغربي؟”

هكذا يتخبط فريق آولمبيك آسفي النسوي لكرة القدم، في معاناة طويلة بسبب غياب الوارد المالية والإمكانيات، إذ لا تجد لاعبات الفريق الأحذية وقفازات حراسة المرمى والبذل الرياضية، وكثيرًا ما ينهزم الفريق بفعل “الفورفي” حيث يتعذر عليه التنقل لمدن أخرى لمواجهة باقي فرق الدوري المغربي لكرة القدم النسوية.

“لقد هددتنا الجامعة الملكية لكرة القدم بإحالة فريقنا على دوري العصبة، إذا كررنا الغياب عن المباريات خارج المدينة” تقول “نادية زهركان” رئيس الفريق النسوي المنتدبة لفترة الموسم الكروي الحالي، وأضافت المتحدثة ذاتها “أثناء مباراة لنا في مدينة العيون لم نستطع التنقل إلى هناك بسبب عدم وجود الامكانيات، ولا أحد يقدم لنا الدعم والمساندة، لذلك لم نذهب لإجراء المباراة وتم خصم للفريق نقاط، وإذا كررنا الأمر مرة ثانية سننزل إلى العصبة (وهي درجة ثالثة في الدوري المغربي النسوي).

رغم ضعف الإمكانيات وقلتها، حافظ الفريق النسوي لآسفي على استمراره في البطولة بالدرجة الأولى، إذ منذ تأسيس الدوري المغربي لكرة القدم النسوي لم يسقط الفريق إلى الدرجة الثانية من الدوري لكن بالكاد يستطيع فك عقدة “الأزمة” الخانقة.

رئيس الفريق السابق، مصطفى بنسليمان، قدم استقالته نهائيًا بسبب ضعف الموارد وقلة الإمكانيات والديون المتراكمة على الفريق والتي لا تتعدى حوالي 10 مليون سنتيم، واتهم فريق أولمبيك آسفي الأساسي، بالتنصل من دعم الفريق النسوي وفقا لما توضحه مراسلة قدمها الرئيس في 15 من فبراير العام الماضي.

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وتقول رئيس الفريق المنتدبة من طرف الرئيس المستقل “نادية زهركان” لـ”اليوم24″ “أغلب اللاعبات لا يتقاضونَ أجورهن حتى الأن، والتي ظلت متراكمة لشهور عدة، ولدينا لاعبات استقدمناهن من فرق أخرى من المفترض أن نجد لهن منازل لإيوائهن بآسفي حتى يحضروا لتداريب الفريق، لكن ليس لدينا ما ندفعه لتسديد شهرية الكراء..ولا أحد يدعم هذا النادي، لقد تخلى عنا الجميع”.

ويتوفر الفريق النسوي لآولمبيك آسفي على 09 لاعبات من خارج المدينة، يلعبن بمبلغ 1000 درهما للمباراة الواحدة، وأجور جميع اللاعبات تتراوح بين ألفي درهم أربعة ألف درهم شهريا..”

وأكدت المتحدثة ذاتها، أن دعم الجامعة الملكية لكرة القدم لا يتعدى 20 مليون سنتيم في السنة، وهو الدعم لا يكفي حتى إلى توفير وجبات الأكل لللاعبات أتناء التنقل، ويُخصم منه مبالغ العقوبات التأديبية على الفريق كعقوبات “الفورفي وعقوبات البطاقات الصفراء والحمراء”.

وكان الفريق النسوي الأول لآسفي، حقق إنجاز مهم عام 2017 حيث وصل إلى نهائي كأس العرش، وخاض النهاية ضد فريق الجيش الملكي بسلا، بعدما فاز على فريقي الوداد البيضاوي و شباب أطلس خنيفرة.