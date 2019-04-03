مشعوذ أمام قاضي التحقيق.. احتال على رجل أعمال في 250 مليون سنتيم

مثل متهم بالشعوذة، أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، لاستنطاقه من أجل تهم تتعلق بالنصب والإحتيال على رجل أعمال.
وقالت مصادر “اليوم 24 “، إن وكيل الملك قرر إحالة المتهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث حول الإتهامات الموجهة إليه من قبل رجل أعمال بعدما احتال عليه في مبلغ وصل إلى 250 مليون سنتيم.
وأفاد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق قرر إيداع المتهم بالسجن المحلي بالجديدة بعد التحقيق معه تمهيدا مع تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء القادم لإستكمال الاستنطاق.
وأكدت مصادر الموقع أنه تم اعتقال المتهم المعروف بتردده المستمر على الملاهي الليلية بالجديدة ومراكش من طرف عناصر أمن مطار محمد الخامس، منتصف الشهر الماضي، وهو يهم بمغادرته التراب الوطني إلى دولة أجنبية، بعد إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه.
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