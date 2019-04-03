طقس الأربعاء.. سحب كثيفة مع أمطار في هذه المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية العامة بتشكل كتل ضبابية فوق السهول المحيطية والسواحل الجنوبية خلال الصباح والليل، مع مرور سحب مع مرور سحب غير مستقرة قد تعطي قطرات مطرية مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلس والسهول الغربية وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية والوسط .

كما ستعرف الحالة الجوية مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بالسهول الوسطى والريف والسواحل الجنوبية، مع تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية من القطاع الغربي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي-الغربي بالشرق والجنوب الشرقي، ومن القطاع الغربي بالبوغاز، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.