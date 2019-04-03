مازن غنايم: ميرتس لم تقدم شيئا للعرب ولسلطاتنا المحلية كما تدعي ولا تأثير لها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المرشح عن قائمة تحالف الموحدة والتجمع، مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية سابقا، اليوم الأربعاء، إن "حزب ميرتس الإسرائيلي يروّج في هذه الأيام حملة دعائية مضللة في المجتمع العربي تهدف إلى سحب أصوات العرب لصالح ميرتس برئاسة تمار زاندبيرچ، واستغلال الإحباط لدى أهلنا في القرى والمدن العربية بعد أن فشلت ميرتس في استقطاب مصوتين يهود جدد لإنقاذها".

وأضاف غنايم: "مفهوم ضمنًا أن الصوت العربي يجب أن يبقى عربًيا رغم كل الخلافات والنقاشات، ‘لن يحك جلدك إلا ظفرك’، وأنا كرئيس لللجنة القطرية لـ66 سلطة محلية عربية ورئيس لبلدية سخنين على مدار 10 سنوات أستطيع القول إن ميرتس لم تكن يومًا عنوانا لنا كرؤساء مجالس وبلديات، وفي كل الأحوال حزب ميرتس لم يقدم شيئا للمجتمع العربي وليس بمقدوره أصلًا فعل شيء كحزب لا تأثير له".

وأكد: "أنا شخصيًا تواجدت في الكنيست عشرات المرات وكذلك في الوزارات الحكومية مع زملائي رؤساء السلطات المحلية من أجل العمل على تحصيل الميزانيات ضمن خطة الـ15 مليارد شيكل أو ضمن العمل على رفع مدفوعات الموازنة للمجالس والبلديات، وأستطيع القول إن أعضاء الكنيست العرب هم الداعم والمهتم الوحيد في قضايانا على الرغم من النقد والخلافات والنقاشات، أما حزب ميرتس فيتوجه للعرب الآن في حملته الانتخابية بحجة الشراكة العربية - اليهودية بعد أن فشل هذا المشروع في المجتمع اليهودي أصلا".

وختم مرشح تحالف الموحدة والتجمع، مازن غنايم، بالقول إن "الصوت العربي يجب أن يبقى عربيًا، نحن نعرف هموم المواطن جيدًا ونعرف ما هي احتياجاتنا ولسنا بحاجة لما يسمى اليسار الإسرائيلي من أجل تمثيلنا بالكنيست. وعليه أدعو أهلنا للالتفاف حول قائمتنا تحالف الموحدة والتجمع (ض ع م) لكي يمثلهم مازن غنايم وجميع الأخوة والأخوات في القيادة الجديدة المنتخبة، ونبدأ مرحلة جديدة تضع الهم اليومي في رأس سلّم الأولويات".