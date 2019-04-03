أم الفحم: مقتل شاب في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب يبلغ من العمر 35 عاما متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في مدينة أم الفحم، اليوم الأربعاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الضحية تعرض للطعن في القسم العلوي من جسده، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة أدت إلى مقتله فيما بعد.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للشاب في محاولة لإنقاذ حياته، بيد أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأقر وفاته في المكان.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد.