تركيا: قرار بمواصلة إعادة فرز الأصوات في ولاية إسطنبول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، يوم أمس الثلاثاء، مواصلة إعادة فرز الأصوات "الباطلة" في 7 أقضية في ولاية إسطنبول.

ويأتي هذا القرار بعد إلغاء قرارها الخاص بوقف عملية إعادة فرز الأصوات "الباطلة" في عدد من اللجان الانتخابية.

وأفادت مصادر في لجنة الانتخابات، الثلاثاء، أن الأخيرة ألغت قرارًا كانت قد اتخذته في وقت سابق بوقف عملية إعادة فرز الأصوات "الباطلة" بعدد من اللجان الانتخابية في الأقضية السبع.

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وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت من قبل إعادة فرز الأصوات "الباطلة" في اللجنة الأولى بقضائي "شيله" و"بيرام باشا"، والثانية بقضاء "آطاشهر"، والثالثة بقضاء "عمرانية"، ولجنة قضاء "بايكوز"، واللجان الأولى، والثانية، والثالثة بقضاء "فاتح"، واللجنة الأولى بقضاء "غازي عثمان باشا".

لكن عادت اللجنة المذكورة فيما بعد وقررت وقف عملية فرز تلك الأصوات بناء على بناء على طلب تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز "تحالف الشعب" الذي شكّله حزب "العدالة والتنمية" مع حزب "الحركة القومية"، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 37.64 بالمئة لـ"تحالف الأمة"، الذي يضم حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي" المعارضين.