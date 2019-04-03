استطلاع: تزايد التأييد لحكومة يمينية وتراجع الوسط – يسار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع حول انتخابات الكنيست، التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، نشره "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، هذا الأسبوع، ارتفاع التأييد بين الإسرائيليين لحكومة يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، مقابل تراجع كبير في التأييد لحكومة يمين – وسط، حتى لو كانت برئاسة نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع الحالي، فإن 39% من اليهود يؤيدون تشكيل حكومة يمين برئاسة نتنياهو، فيما كانت هذه النسبة 34%، في استطلاع أجري في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي المقابل، أيد 36% تشكيل حكومة يمين – وسط، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن هذه النسبة تراجعت إلى 12% في الاستطلاع الحالي. وارتفع التأييد لحكومة وسط – يسار بين الناخبين العرب من 47% في الاستطلاع السابق إلى 51% في الاستطلاع الحالي.

واعتبر 62% من اليهود أن اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بـ"سيادة الاحتلال الإسرائيلي" على هضبة الجولان السورية تخدم مصالح إسرائيل. وقال 31% من العرب إنهم لا يعرفون ما إذا كان هذا الاعتراف يخدم مصالح إسرائيل، بينما قال 29% إن الاعتراف لا يخدم هذه المصالح.

وادعى 66.5% من اليهود أن إسرائيل تتعامل بصورة "معتدلة" مع مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، بينما رأى 48% من العرب أن تعامل إسرائيل عدواني.

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وقال 39% من العرب و25% من اليهود إنه لديهم ثقة بـ"طهارة الانتخابات" للكنيست، خاصة فيما يتعلق بتدخل خارجي أو بعملية فرز الأصوات وتزوير النتائج. وقال 58.5% من اليهود و22% من العرب إنهم يتابعون الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام يوميا.

وفيما يتعلق بالتصويت لأحزاب قد لا تتجاوز نسبة الحسم، قال 61% و52% إنهم سيصوتون للحزب الذي يؤيدونه حتى لو توقعت الاستطلاعات عدم تجاوزه لنسبة الحسم.

وجاء في الاستطلاع أن 55% من اليهود و35% من العرب لا يثقون باستطلاعات الرأي حول قوة الأحزاب في الانتخابات الحالية، بينما قال 40.5% و48% من العرب إنهم يثقون بهذه الاستطلاعات.

وقال 45% من اليهود إنهم يصدقون ادعاءات نتنياهو بأنه لم يحصل على أي مبلغ في إطار قضية الغواصات، لكن 47.5% قالوا إنهم لا يصدقون نتنياهو. كذلك قال 73% إنهم لا يصدقون نتنياهو.