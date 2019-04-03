سلسلة جرائم عنف في يركا وسخنين وأبو سنان وام الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة فجر اليوم، الأربعاء، على إلقاء قنبلة باتجاه بناية المجلس المحلي في قرية يركا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

ووصلت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة التي لم تتضح معالمها بعد.

وفي سياق منفصل، اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 17 عاما من سكان سخنين بشبهة ضلوعه في إلقاء قنبلة نحو منزل في المدينة.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة عكا بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.

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واعتقلت الشرطة شخصا (31 عاما) وزوجته (28 عاما) من قرية أبو سنان، بعد أن عثرت لديهما على سلاح. ووفقا لادعاء الشرطة فإنه عثر بحوزة الزوجة على رصاص.

كما اعتقلت الشرطة شابا (21 عاما) من مدينة أم الفحم بعد أن عثرت لديه على سلاح وذخيرة.