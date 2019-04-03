نتنياهو يخشى "انتقام" ريفلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في جلسة لحزب الليكود، إنه يخشى من فقدان السلطة بمساعدة الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين. واتهمه بأنه يبحث عن ذريعة لتكليف رئيس حزب الجنرالات (كاحول لافان)، بيني غانتس بتشكيل الحكومة.

وفي تسجيل صوتي لنتنياهو، نشرته "حداشوت 12"، يقول نتنياهو إن ريفلين سوف يستغل تفوق حزب غانتس بمقعدين أو ثلاثة مقاعد عن الليكود لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وبحسب التسجيل الصوتي فإن نتنياهو يقول إن أنصار الليكود غير مبالين وسيتوجهون إلى الصناديق بنسب أقل بكثير من مصوتي غانتس.

وسارع مكتب ريفلين، الذي يتواجد في زيارة سياسية إلى كندا، إلى الرد بحدة على تصريحات نتنياهو، واعتبرها محاولة أخرى للتشكيك بترجيح الرأي لرئيس الدولة في استخدام صلاحياته القانونية".

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وأضاف أن "ريفلين سيتخذ قراره، في هذه المرة أيضا، بموجب القانون، مثلما فعل الرؤساء السابقون".

واعتبر مكتب ريفلين أن تصريحات نتنياهو هي "محاولة دنيئة أخرى للمس بثقة الجمهور بقرارات الرئيس الرسمية بعد الانتخابات"، مشيرا إلى أنه "لن يهاب الهجمات المتكررة التي تأتي من اعتبارات سياسية مثيرة للسخرية".

يشار إلى أن نتنياهو سبق وأن اتهم ريفلين بأنه يخطط مع الوزير السابق، غدعون ساعار، لعزله بعد الانتخابات.

وفي الأسبوع الماضي، ألمح ريفلين، إلى أنه في حال عدم توفر غالبية تزيد عن 61 عضو كنيست لأي من المرشحين لرئاسة الحكومة، فإنه سيكلف رئيس أكبر كتلة في الكنيست بذلك.