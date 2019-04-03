انت الان تتابع تفاصيل خبر الأسرى الفلسطينيون يَشرعون بإضراب عن الطعام الأحد المقبل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 11:57 صباحاً - سيبدأ الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الأحد القادم، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، بحسب مسؤول فلسطيني.

وأوضح حسن عبد ربه، الناطق الرسمي باسم هيئة "شؤون الأسرى"، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال "قرروا البدء بخطوات احتجاجية رداً على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم".

وأردف عبد ربه في حوار خاص مع وكالة الأناضول التركية: "في يوم 7 أبريل الجاري تبدأ المجموعة الأولى من الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام، على أن يلحق بهم مجموعة ثانية يوم 17 من الشهر ذاته".

وأشار إلى أنّ "أعداداً أخرى ستدخل في الإضراب تباعاً، من بينها قيادات من مختلف الفصائل الفلسطينية".

وبحسب عبد ربه، يطالب الأسرى بتحسين ظروفهم المعيشية، ووقف التصعيد الإسرائيلي بحقهم، ويطالبون بإزالة أجهزة تشويش على الهواتف النقالة، ركبتها مصلحة السجون في عدد من المعتقلات، منتصف فبراير الماضي.

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يشار إلى أن سلطات الاحتلال بدأت بتركيب أجهزة تشويش في جميع السجون التي يوجد بها أسرى فلسطينيون؛ بزعم منعهم من إجراء أي مكالمات من داخل زنازينهم مع ذويهم.

وكان رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس كشف، الأحد (24 مارس الماضي)، عن نية الأسرى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام قبل بداية شهر رمضان القادم؛ احتجاجاً على مواصلة إدارة السجون الإسرائيلية تركيب أجهزة تشويش مضرة بصحتهم في السجون.

وتعتقل "إسرائيل" 1200 فلسطيني في سجن "عوفر"، غربي رام الله وسط الضفة الغربية.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6 آلاف معتقل.

ومن بين الأسرى 250 طفلاً و54 أسيرة، و450 أسيراً إدارياً (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.