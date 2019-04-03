شكرا لقرائتكم خبر عن نجل ترامب: معظم معلقي CNN على علاقة سرية مع «نظام قطرالقمعي» والان مع التفاصيل

عبر نجل الرئيس الأمريكي، عن صدمته بخبر كشفت عنه مجلة «كونسيرفتف ريفيو» الأمريكية أسماء لأشخاص يعملون في قناة CNN ،محسوبون على قطر،

وكتب دونالد ترمب جونيور في تغريدة له على حسابه على تويتر «أنه»مصدوم«من ما ورد في تقرير المجلة الأمريكية بأن عددا من محللي شؤون الأمن القومي في قناة CNN الاخبارية على علاقة غير معلنة مع»نظام قطر القمعي«».

وأوضحت المجلة في تقرير موسع، أن العديد من خبراء الأمن القومي الذين يعملون في قناة «سي إن إن»

ويظهرون على شاشاتها على ارتباط مباشر مع قطر.

وذكرت أن أربعة أشخاص، اثنان منهم يعملان بدوام كامل، يقومون بالدعاية لقطر، وقالت المجلة "إن للمشاهد

العادي لا يمكنه اكتشاف ذلك.

وسردت المجلة أسماء الأشخاص، ومنهم، علي صوفان، وهو يعمل في شبكة سي إن إن، وشارك في إعداد فيلم

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وثائقي ضد السعودية. إضافة إلى أنه المدير التنفيذي لأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية (QIASS.(

والآخر هو مهدي حسن، يعمل في شبكة سي إن إن الإخبارية، وهو مقدم قديم عمل في قناة الجزيرة التي

تدعمها الحكومة القطرية.

أما الثالثة فهي جولييت كايم، محللة الأمن القومي لشبكة «سي إن إن»، وعضو في مجلس إدارة المركز الدولي

للأمن الرياضي (ICSS ،(وهي منظمة تسيطر عليها الدوحة لضمان وتأمين عرض قطر لكأس العالم 2022.

.وذكرت المجلة أن كايم تحاول باستمرار إخفاء حقيقة أن ICSS هي مؤسسة تسيطر عليها الدوحة.

ورابعهم، بيتر بيرغن، الذي يزور الدوحة بشكل منتظم ويدافع بقوة عن قطر عندما يتعلق الأمر بشؤون الشرق

الأوسط. ويحاضر بيتر بشكل متكرر في المؤسسات التي تمولها الدوحة مثل جامعة جورج تاون قطر