شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مرتقبة من مجلس الأمن ضد منظمات إخوانية باليمن والان مع التفاصيل
في اليمن وخلال الثلاث السنوات الماضية أثبت استخدام جمعيات ومنظمات محلية إخوانية لاموال طائلة في دعم انشطة ارهابية وتقديم المال لها وشراء وتهريب السلاح ، وبينها عدد من المنظمات في حضرموت والتي دعمت القاعدة في المكلا ، وقد اتخذ التحالف بحقها عقوبات وصنفها ضمن قائمة الإرهاب.
وعلى الرغم من تلك العقوبات لا تزال العشرات من جمعيات اخوان اليمن ( حزب الاصلاح ) والتي تسيطر على كل الاموال المقدمة من الامم المتحدة ودول مانحة تحت حجة تنفيذ مشاريع واغاثة المتضررين من الحرب ، تواصل عملها في استخدام الأموال لتمويل الإرهاب.
وعلى ما يبدوا أن استمرار هذا النشاط لجمعيات ومنظمات إخوان اليمن ، مؤشر على أن عقوبات التحالف لم تردعها ، وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد بشأن مكافحة تمويل الإرهاب هو الرادع الحقيقة لها ، ويدق ناقوس الخطر لديها ، واستمرارها بهذا النشاط يدرجها ضمن قائمة العقوبات المنتظرة من قبل مجلس الأمن الدولي.
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