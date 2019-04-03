شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مساعدات غذائية بسيئون من "WFP" لليوم الـ5 على التوالي والان مع التفاصيل

شهدت مدينة سيئون بوادي حضرموت عملية صرف المساعدات الغذائية ضمن مشروع الأمن الغذائي الممول من برنامج الأغذية العالمي"WFP"، وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية "BCHR" لليوم الخامس على التوالي. يأتي هذا فيما يهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي لدى الأسر المستهدفة والتخفيف من معاناة المواطنين. Advertisements وأوضح منسق المشروع بسيئون مراد بريكان أن عملية صرف الحصة الغذائية لشهر مارس تمشي بشكل جيد وبكل يسر وسهولة. ولفت إلى أنه جرى زيادة عدد نقاط التوزيع الفرعية للوصول عن قرب للمستفيدين، مشيراً إلى أن عملية الصرف تنتهي يوم غدٍ الخميس. ويستهدف ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 9329 أسرة بمديرية سيئون منذ سبتمبر 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع مساعدات غذائية بسيئون من "WFP" لليوم الـ5 على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.