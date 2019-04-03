شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: فقد القطريون أثر تميم وترجيحات بذهابه لأنقرة والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة خليجية، أنه "يبدو أن التخمين بمحط طائرة أمير النظام القطري تميم بن حمد في رحلات المنتصف، أضحى عادة شعبية، إذ اعتاد القطريون على اختفاء أميرهم في منتصف طريق عودته إلى البلاد، في أكثر رحلاته الخارجية.

وبحسب صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الأربعاء "مع ما وصفه مراقبون بـ«هروب تميم من القمة العربية» التي استضافتها «تونس الخضراء»، فقد القطريون أثر تميم، فلم توضح وكالة الأنباء الرسمية سبب انسحابه، ولا وجهة طيارته التي غادرت مطار تونس أثناء انعقاد القمة.

ورجح مراقبون ذهاب طائرة تميم صوب العاصمة التركية (أنقرة) مستعينين بـ«Flightradar24 About «المتخصص

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في رصد حركة الطيران، ويشير الموقع إلى أن الطائرة توجهت من أنقرة إلى الدوحة في الأول من أبريل الجاري.

وبعد مشاركته في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك قبل عامين، اختفى تميم بن حمد عن

الأنظار، ما دفع التلفزيون القطري الرسمي لنفي إعلان وصول تميم إلى الدوحة، في ظل الأخبار المتداولة عن

مكان أمير النظام القطري