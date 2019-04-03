شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تغيث 75 ألف متضرّر من إعصار "إيداي" في موزمبيق والان مع التفاصيل

عزّزت دولة الإمارات جهودها الإنسانية لِمساعدة المتضرّرين من كارثة إعصار "إيداي" في موزمبيق.

وواصلت هيئة الهلال الأحمر، طوال الأسبوع الماضي، عملياتها الإغاثية التي استفاد منها ما يفوق 75 ألف شخصٍ في 17 منطقة تابعة لثلاث محافظات موزمبيقية، تعدّ الأكثر تضرّراً من الإعصار، وفقا للعين الإخبارية.

وتُجسّد المساعدات التزام الإمارات بدورها الإنساني الرائد تجاه الدول الأفريقية المتأثرة بـ"إيداي"، وفق توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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ويواصل وفد الهلال الأحمر إيصال المساعدات إلى المتضررين في موزمبيق، على الرغم من التحديات الطبيعية الناجمة عن تداعيات الإعصار، والمتمثلة في هطول الأمطار بغزارة، حيث غمرت المياه والسيول معظم الأراضي والأحياء السكنية، فتمّ استخدام الطائرات العمودية لإنزال الإعانات من الجو في مناطق تجمّعات النازحين.

وعزّز الوفد عملياته التنسيقية مع الهيئة الوطنية للكوارث في موزمبيق، بِوضع خطة استجابةٍ مُوحّدة، لتوسيع مظلة المستفيدين من المساعدات، وخصوصاً النازحين حيث خُصّصت لهم مقار مؤقتة في المدارس والمؤسسات الحكومية.

من جهة أخرى وضعت الهيئة خطة استجابةٍ صحية في حال تفشِّي الأمراض الناجمة عن المياه الراكدة، مثل الملاريا وغيرها من الأوبئة الخطيرة.