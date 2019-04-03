شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اختراق المال القطري القذر لشبكة CNN والان نبدء بالتفاصيل

كشف تقرير هام ، عن حجم العلاقات بين النظام القطري ومحللي الأمن القومي لشبكة سي إن إن.

وتضم القائمة مهدي حسن، وهو مُقدم برامج منذ فترة طويلة في الجزيرة المفضلة لدى أسامة بن لادن ، ويعد حسن متحدث رسمي باسم الحكومة القطرية. أما جولييت كايم، فقال كاتب التقرير إنها عضو مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي، وهو المركز الذي يُعد واجهة لمجموعة قطرية بهدف تأمين كأس العالم لصالح قطر، وأن جولييت تنتقد خصوم قطر عبر الإذاعات وحساباتها الاجتماعية التي باتت منصة للحوار المناهض للسعودية.

كما أشار إلى محمد الحنزاب، المتخصص في شؤون الدفاع والاستخبارات في الجيش القطري، وقال إنه هو قائد ذلك المركز الدولي.

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كما تناول سيرة بيتر بيرغن محلل الأمن القومي في سي إن إن وقال إنه عادة ما يزور قطر وأنه عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط يبدأ بيرغن بالترويج لبروباجاندا موالية لقطر وأنه أحد منسوبي جامعة أريزونا التي تستضيف عدد كبير من الطلاب القطريين وتعد المستفيد الأكبر من التمويل القطري.

وقال مراقبون إن تلك السلوكيات على النظام القطري فقد اخترقت قطر صحيفة الواشنطن بوست وكانت تكتب مقالات كتاب بعينهم يهاجمون السعودية، كما اخترقت الCNN بمحللين دائمين هم في حقيقتهم موظفين لدى الحكومة القطرية، دأبوا على مهاجمة السعودية واستهدافها بصورة غير موضوعية.

كما أن ترويج الدعاية القطرية عبر منصات إعلامية كبرى يقلل من مصداقية تلك المنصات، ويثبت أن استهداف المملكة كان عملاً منظماً.