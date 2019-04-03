شكرا لقرائتكم خبر عن الشاي والقهوة .. ترف أم علاج؟ والان نبدء بالتفاصيل

يعتبر الشاي والقهوة أكثر المشروبات إنتشارًا حول العالم، حيث يعتبران أهم المشروبات التي يجتمع عليها الناس خلال جلساتهم اليومية والرسمية .

وينقسم الأشخاص في ميولهم حول الشاي والقهوة، فمنهم من يفضل الاستيقاظ على كوب من الشاي وأحيانا مضيفاً اليه وريقات من النعاع او غيرها من الأعشاب، ومنهم من لا يكاد يستطيع أن يفتح عينيه دون كوب القهوة القوية أو المخففة بالحليب .

وتقول الدراسات في المملكة المتحدة بأن كوباً من الشاي هو الحل الأمثل لشخص يشعر بالقلق والأسى، لوجود اعتقاد قديم بأن الشاي هو دواء للعقول المضطربة، كما أن بعض الأدلة العلمية على أن الشاي من الممكن أن يعمل على تهدئة الأعصاب، حيثُ وُجد بأن الأشخاص الذين يتناولون ثلاثة أكواب من الشاي العادي في اليوم يميلون في الغالب إلى إظهار الاستجابة الفسيولوجية الأكثر هدوءا في الحالات التي تستوجب القلق الكبير كالامتحانات، كما يقل لديهم مخاطر الإصابة بمرض الاكتئاب بنسبة 37٪ من أولئك الذين لا يشربون الشاي.

أن في حالة القهوة فعلى العكس، قد تكون سبب للعصبية أحياناً، ولكن من زاوية علمية أخرى هناك بعض الأدلة على أن شرب القهوة بشكل منتظم أيضا من الممكن أن يقي من مشاكل الصحة العقلية على المدى الطويل. وأثبتت الدراسات مؤخراً والتي شملت أكثر من 300،000 مشارك أن كوب من القهوة يوميا من الممكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 8٪. في المقابل، شرب المشروبات الأخرى (كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة) قد يزيد من خطر الإصابة بالمشاكل والاضطرابات العقلية.