الولايات المتحدة تعرض المساعدة على إيران بعد الفيضانات

الخليج 365/ بغدادحمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاربعاء، إيران مسؤولية ارتفاع مستوى الخسائر بعد الفيضانات التي تضرب البلاد، مبينا ان واشنطن جاهزة للمساعدة.

وأصدر بومبيو بياناً رداً على نظيره الايراني محمد جواد ظريف الذي اتهم الولايات المتّحدة (الإثنين الماضي)، بعرقلة جهود المساعدات وبـ"إرهاب اقتصادي" ضد بلاده، حيث أدت العقوبات المفروضة الى نقص في مروحيات الاغاثة.



وقال بومبيو في بيانه "تُظهر هذه الفيضانات من جديد مستوى سوء الادارة للنظام في التخطيط المدني والجاهزية للطوارىء النظام يلقي باللوم على كيانات خارجية، والحقيقة أن سوء ادارتهم أدى إلى هذه الكارثة".

وأضاف "الولايات المتحدة جاهزة للمساعدة وتقديم مساهمةإالى الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الأحمر، الذي بدوره بإمكانه إدارة الأموال من خلال الهلال الأحمر الإيراني".

وغمرت الفيضانات مساحات شاسعة من إيران منذ منتصف مارس (آذار) ما أسفر عن مقتل نحو 50 شخصاً، وتعطيل وسائل النقل والاتصالات الرئيسية.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني أمس الثلاثاء الاستعداد لايواء 100 ألف شخص مع هطول الأمطار على مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية.

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ووقعت الكارثة في الوقت الذي كانت فيه ايران تعاني من إعادة الرئيس دونالد ترامب فرض العقوبات على أمل كبح نفوذها في الشرق الأوسط.

وعلى عكس الكوارث السابقة مثل زلزال بام في 2003، كانت المساعدات الخارجية في حدها الأدنى، خشيةً من العقوبات الأمريكية على التعامل مع إيران.

وأبرز بومبيو في بيانه استهداف إيران لناشطين في مجال حماية البيئة "لمحاولتهم مساعدة إيران على الاستعداد لهذه القضايا بالذات".

ومثل ثمانية من ناشطي البيئة الإيرانيين أمام المحكمة في وقت سابق من هذا العام بتهمة التجسس على قواعد عسكرية.

