انت الان تتابع 3 مصابين في انفجار أكاديمية عسكرية فضائية بروسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أرشيفية

شهدت مدينة سان بطرسبرج الروسية، اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجار، في أكاديمية موجايسك العسكرية-الفضائية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الحادث الذي وقع اليوم نتج عن انفجار "جسم مجهول". وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، الذي نقلته وكالة "سبوتنيك": "في حوالي الساعة 13:30 انفجر "جسم مجهول" في أحد المكاتب الإدارية بمبنى أكاديمية موجايسك العسكرية-الفضائية في سان بطرسبرج". وأشار البيان إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وقد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن أكاديمية موجايسك العسكرية الفضائية هي واحدة من أكبر الأكاديميات العسكرية في روسيا يتدرب فيها ضباط القوات الجوية وفروع أخرى من القوات المسلحة الروسية، وكذلك الهيئات التنفيذية الفيدرالية. ???????????? ????? https://t.co/O8DAAGMbfz ? ????? ?????? ? ???????? ????? ??????????. pic.twitter.com/lOFhmwVkvp —