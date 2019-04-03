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25 مليون دولار مكافأة لمن يرشد عن البغدادي!

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جدة - عمرو شويل الرمادي- الخليج 365:

ألقت طائرات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، منشورات على مدينة الرمادي العراقية دعت فيها الأهالي إلى الإبلاغ عن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وذلك مقابل مبلغ 25 مليون دولار.

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وأوضح مصدر في قيادة شرطة الرمادي أن طائرات التحالف الدولي ألقت مساء أمس على مدينة الرمادي منشورات حثت فيها الأهالي على الإبلاغ عن البغدادي.

وجاء في المنشورات :قائد داعش ومقاتلوه سرقوا أرضكم وقتلوا أهلكم … وهو الآن مختبئ بأمان بعيدا عن الموت والدمار الذي زرعه … وبمعلوماتك تستطيع أن تنتقم منه ومن دماره.

وأضافت المنشورات أنه تم تخصيص 25 مليون دولار كمكافأة مادية “للمعلومات التي ترشد للقبض عليه”.تجدر الإشارة إلى أنه لا تتوافر أية معلومات عن مكان تواجد البغدادي.

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