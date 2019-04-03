مقتل فلسطيني وإصابة آخر بإطلاق نار إسرائيلي بالضفة الغربية

جدة - عمرو شويل نابلس- الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح اليوم الأربعاء جراء إطلاق نار إسرائيلي في الضفة الغربية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن فلسطينيا قُتل عقب قيام إسرائيلي بإطلاق النار عليه قرب نابلس. وأصيب آخر بجروح توسطة، وتم نقله لمستشفى في نابلس وحالته مستقرة.

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وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلت عن مصادر أمنية القول إن “مستوطنا أطلق النار على شاب قرب مدخل بلدة بيتا، ثم عاود وفتح النار على شاب آخر في شارع حوارة” جنوب نابلس.

وأكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية أغلقت حاجز حوارة في الاتجاهين.من جانبه، ذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على حسابه على موقع تويتر، أنه تم إحباط “محاولة لتنفيذ عملية طعن قرب معبر حوارة بنابلس”، وأضاف أنه “تم تحييد المخرب بعد أن أطلق مواطن النار عليه بعد أن حاول ارتكاب عملية طعن في المنطقة”، دون وقوع إصابات بين الإسرائيليين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الإسرائيلي مطلق النار القول :”هاجم المعتدي وبيده سكين سيارتي وحاول فتح الباب، فخرجت على الفور من السيارة وقمت بإطلاق النار عليه عندما كان يركض باتجاهي لطعني”.