سبعة اتهامات بـ«الفساد» لرئيس وزراء ماليزيا السابق

جدة - عمرو شويل كوالالمبور- الخليج 365:

دفع رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق اليوم الأربعاء ببراءته من سبعة اتهامات ضده بسبب ما يزعم عن تورطه في اختلاس أموال من صندوق تنمية ماليزيا الحكومي “.1إم.دي.بي”.

ووقف نجيب في قفص الاتهام لسماع الاتهامات، المتعلقة بخيانة الثقة وسوء استغلال السلطة وغسل الأموال، فيما يتعلق بمعاملات مالية بلغ إجمالي قيمتها عشرة ملايين دولار، تم إيداعها في حسابه المصرفي في بنك “إس.آر.سي” الدولي، التابع للصندوق.