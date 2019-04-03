الإمارات تزوّد مستشفى الأطفال المكفوفين في كازاخستان بِأحدث المعدّات

زوّدت سفارة دولة الإمارات لدى كازاخستان، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، مستشفى إعادة التأهيل التربوي والنفسي للأطفال المكفوفين في مدينة نور سلطان، بأحدث المعدات العلاجية، وفقا للعين الإخبارية.

وزار الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير دولة الإمارات لدى كازاخستان، مستشفى مدينة نور سطان، مؤكداً أن الإمارات العربية المتحدة تُولِي اهتماماً خاصاً بالأطفال، لاسيما أصحاب الهمم، مضيفاً أنها توفّر كل الدعم والمساندة لهذه الفئة، بغية رعايتها ومساعدتها على أداء دورها في المجتمع.

وأبدى مسؤولو المستشفى والأطفال المرضى شكرهم وتقديرهم للدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، مُعبّرين عن سعادتهم بالمبادرة والرعاية الإنسانية التي تقدّمها المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات لأصحاب الهمم.