شكرا لقرائتكم وفد سعودي رفيع المستوى في العراق.. ما خلفيات الزيارة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر حكومية إن وفداً سعودياً كبيراً يزور #العراق يضم وزراء ويرأسه وزير التجارة والاستثمار #ماجد_القصبي . ويتألف الوفد السعودي من 100 شخصية بينهم 9 وزراء، لبحث تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي. وتأتي زيارة الوفد لاستئناف أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي في العاصمة العراقية بغداد وتفعيل دور #السعودية في مرحلة الاستثمار وإعادة الإعمار في العراق والتعاون في مختلف المجالات. الزيارة كان قد كشف عنها #الرئيس_العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي أعلن أنه سيزور السعودية خلال أسبوعين لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد سعودي رفيع المستوى في العراق.. ما خلفيات الزيارة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.