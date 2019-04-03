سلطان بروناي يدعو إلى تعاليم إسلامية "أقوى"

اسماء السيد - دعا سلطان بروناي إلى تعاليم إسلامية "أقوى" في البلاد، فيما يبدأ الأربعاء فرض قوانين تتشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية وتتضمن الرجم حتى الموت للمثليين ومرتكبي الزنى.

"الخليج 365": قال السلطان حسن البلقية، في خطاب قرب العاصمة بندر سري بيغاوان، "أريد أن أرى التعاليم الإسلامية في هذا البلد تزداد قوة".

لكنه لم يذكر القوانين الجديدة المثيرة للجدل، ولم يعلن ما إذا بدأ تطبيقها، كما كان من المتوقع على نطاق واسع. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن القوانين الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء.

Advertisements

السلطان حسن البلقية، الذي يحكم بروناي الغنية بالنفط منذ 51 عامًا، قال إن بروناي "عادلة وسعيدة" في وجه الانتقادات الدولية المتزايدة للعقوبات الجديدة.

انتقادات دولية

وأشار أمام حضور في مركز مؤتمرات إلى أن "كل من يأتي لزيارة هذا البلد ستكون له تجربة لطيفة ويتمتع بالبيئة الآمنة والمتناغمة". تتضمن هذه العقوبات المشددة قطع أيدي وأرجل المدانين بالسرقة.

أثار إقدام السلطنة الثرية على المضي قدمًا في تنفيذ هذه القوانين تنديدًا في العالم، إذ وصفتها الأمم المتحدة بأنها "وحشية وغير إنسانية".

