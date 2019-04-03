إعلامي يقاضي ميركل بسبب انتقادها لقصيدته حول أردوغان

دبي - بواسطة محمد فارس قبل أعوام، وبقصيدة بها "أبيات مهينة" ضد أردوغان تسبب الألماني بومرمان بأزمة دبلوماسية مع تركيا. ووصفت ميركل آنذاك القصيدة بالـ"مهينة". والآن أعلنت محكمة في برلين تحريك دعوى ضدها بسبب انتقادها للقصيدة من موقعها كمسؤولة. © Provided by Deutsche Welle Provided by Deutsche Welle

حرك الإعلامي الألماني يان بومرمان دعوى قضائية ضد المستشارة أنغيلا ميركل بسبب انتقادها لـ"قصيدته المسيئة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال متحدث باسم المحكمة الإدارية في برلين اليوم الثلاثاء (الثاني من أبريل/ نيسان 2019) إنه من المقرر النظر في الدعوى في 16 أبريل/ نيسان الجاري. تجدر الإشارة إلى أن الدعوى موجهة رسميا ضد ديوان المستشارية في برلين.

وكان الإعلامي الساخر بومرمان تسبب في أزمة دبلوماسية مع تركيا بسبب قصديته الساخرة التي بثها في برنامجه التليفزيوني عام 2016، ووصفت ميركل القصيدة في ذلك الحين بأنها "مهينة عن عمد"، بحسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عقب مكالمة هاتفية أجرتها ميركل مع رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت أحمد داوود أوغلو.

وبعد ذلك تراجعت ميركل عن هذه التصريحات واعتبرتها خاطئة. وبحسب تقرير إعلامي، هدد بومرمان ميركل بالتقدم بدعوى قضائية ضدها عام 2017. غير أن المحكمة ستنظر الآن فيما إذا كان وصف ميركل للقصيدة بـ"مهينة عن عمد" يعتبر مخالفا للقانون، بسبب تواجدها في الحكومة.

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يُذكر أن أردوغان نفسه تقدم بدعوى قضائية ضد بومرمان بتهمة الإهانة، وحكمت المحكمة الابتدائية في مدينة هامبورغ الألمانية لصالح الدعوى جزئيا، حيث قضت بعدم السماح لبومرمان بإعادة بث الأبيات "المهينة" لأردوغان في قصيدته. وكان الرئيس التركي يطالب بحظر بث القصيدة بالكامل. ويعتزم بومرمان الطعن على الحكم.

وفي تعليق لها على قرار المحكمة بنظر القضية ضد ميركل قالت صحيفة "مونشنر مركور" إن "قضية بومرمان أضحت منذ فترة طويلة درسا تعليميا في كيفية عدم تدخل الحكومة في بلد حر (في مثل تلك القضية)، إذا ما كانت تريد أن تتمسك بحرية الفن وحرية التعبير". وأضافت الصحيفة التي تصدر في ميونيخ: "يجب عليها (الحكومة) أن تبقى بعيدة وأن تترك الأمر للمحاكم بدلا من أن تنصاع لذوي السلطان".

ص.ش/أ.ح (د ب أ)