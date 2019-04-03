غوايدو يخشى خطفه بعد قرار المحكمة العليا رفع الحصانة عنه

أبدى زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو الثلاثاء خشيته من أن يتمّ اعتقاله في الأيام المقبلة، بعد قرار المحكمة العليا رفع الحصانة البرلمانيّة عنه.
وقال غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، ردًا على أسئلة صحافيين "يُمكنهم أن يحاولوا خطفي"، في إشارة منه إلى النظام.
وأضاف المعارض البالغ من العمر 35 عاما والذي لا يعترف بقرار المحكمة العليا "تعلمون كيف يتصرّف النظام".
وطلبت المحكمة العليا الفنزويلية الإثنين من الجمعية التأسيسية المكوّنة حصراً من أنصار الرئيس نيكولاس مادورو، رفع الحصانة البرلمانية عن غوايدو.
وغوايدو متّهم بعدم الامتثال لقرار يُحظّر مغادرته البلاد. وهو تحدّى ذلك الحظر، وأجرى جولة بدأها في أواخر شباط/فبراير واستمرّت حتى أوائل آذار/مارس شملت كلاً من كولومبيا والبرازيل وباراغواي والأرجنتين والإكوادور.
وتأتي خطوة المحكمة العليا في وقت يتنازع مادورو وغوايدو، منذ بداية العام، على السلطة في هذا البلد النفطي.
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