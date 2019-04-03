دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ينشأن حسابهما على إنستجرام

لندن (رويترز) - أنشأ الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، اللذان ينتظران قدوم أول مولود لهما هذا الربيع، حسابهما الرسمي على إنستجرام يوم الثلاثاء باسم (ساسكس رويال).

وكان الزوجان ينشران صورهما في الماضي عبر حساب يديره قصر كينزنجتون ويضم صورا عن أنشطة أخيه الأكبر الأمير وليام وعائلته.

وأُعلن الشهر الماضي انتقال سكن الزوجين من لندن إلى فروجمور كوتيدج في وندسور غربي العاصمة.

ومع أول صورة نشراها على الحساب الجديد، كتب الزوجان هذا التعليق: "مرحبا بكم في حسابنا الرسمي على إنستجرام. نتطلع لأن نشارككم الأنشطة التي تحفزنا والقضايا التي ندعمها والإعلانات المهمة وفرصة تسليط الضوء على موضوعات رئيسية".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)