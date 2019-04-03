شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية يكشف أسباب لجوء الإخوان للتجنيس بالبلاد الفارين إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين فى الخارج، أصبحوا يلجأون إلى ملف التجنيس من خلال الحصول على جنسية البلاد التى هربوا إليها ويقيمون بها.

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان لجأوا إلى ملف التجنيس هربا من الترحيل والملاحقات القانونية والإنتربول، وبالتالى يجدون أن حصولهم على جنسية البلاد التى يقيمون فيها، أفضل الطرق لعدم تسليمهم إلى بلادهم.

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وأشار طارق أبو السعد، إلى أن تحول موازين القوى واقتراب مصر من التعافي الذي يتبعه المطالبة القوية باسترجاع كل من تسبب في إراقة الدماء سبب إزعاجا للإخوان ولدوائرهم فكان الحل هو التخلي عن الجنسية المصرية والتجنيس بأي جنسية أخرى ليكونوا في حمايتها.