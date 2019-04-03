"الزراعة" تعلن تصدير بيض المائدة إلى البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تصدير بيض المائدة الطازج إلى دولة البحرين للمرة الثانية، بإجمالي 1 مليون و80 ألف بيضة، وفقا لتقرير تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتورة منى محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بنجاح مصر في تصدير ثلاث حاويات جديدة إلى البحرين، بعد اعتماد المزرعة التي تم التصدير منها، والحصول على التصاريح اللازمة من خلال وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تفيد بخلوها من إنفلونزا الطيور وإدراجها ضمن المنشآت المعزولة الخالية من إنفلونزا الطيور شديد الضراوة (HV) بالتحصين.

وأشارت نائب وزير الزراعة، في بيان، الأربعاء، إلى أن المزرعة استوفت جميع الاشتراطات الوبائية واشتراطات الأمن الحيوي الموضوعة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا لاشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، لافتا إلى متابعة المزارع وصحة الدواجن ومنتجاتها كل شهر من قبل لجان متخصصة من وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضحت أنه جرى سحب عينات من الدواجن والبيض الطازج لضمان سلامتها وبناءً على تحليلها في معهد بحوث صحة الحيوان – المعمل القومي للرقابة على الإنتاج الداجني، قبل السماح ببدء تصدير بيض المائدة الطازج إلى الخارج.

وأكدت نائب وزير الزراعة، أن الوزارة وأجهزتها المعنية تسعى لفتح أبواب التصدير إلى سائر الدول العربية لتصدير فائض الإنتاج و تعزيز التعاون وتحقيق التكامل العربي.