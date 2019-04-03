ننشر الصور الأولى لانهيار عقار بمنطقة الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

أفادت مصادر أمنية، بأن عدد المصابين في انهيار عقار الزاوية الحمراء، نتيجة انفجار ماسورة غاز، ارتفع ليصل إلى 8 أشخاص بينما لقي شخص مصرعه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا، بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية، على الفور تم الدفع بسيارات اطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة المبدئية أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انفجار ماسورة غاز ة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.